Россияне бросились скупать жилье в Турции

Россияне в августе 2020 года приобрели 366 объектов в Турции и заняли третье место в рейтинге иностранцев, которые являются главными покупателями жилья в стране. На первом месте оказались граждане Ирана (640 объектов), а на втором — Ирака (592 объекта). Об этом говорится в материале портала Turk.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Иностранцы бросились скупать недвижимость в Стамбуле (1648 лотов), Анталье (288 лотов), Мерсине (148 лотов) и Ялове (133 лота). Всего гражданам других стран за август было продано 3893 объекта (плюс восемь процентов по сравнению с августом 2019-го).

Россияне уже второй месяц подряд остаются в лидерах рейтинга. Показатель прошлого месяца вырос на восемь процентов по сравнению августом 2019 года и на 57,9 процента по сравнению с июлем 2020-го.

После россиян в рейтинге идут граждане Афганистана (156 объектов) и граждане Азербайджана (154 объекта). Такой всплеск активности на турецком рынке недвижимости эксперты связывают в первую очередь с открытием границ после длительного карантина, что позволило реализовать накопившийся спрос.

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