Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость

Лучшими странами для инвестиций в недвижимость в 2020 году признаны Содружество Доминики и Федерация Сент-Китс и Невис в Карибском море. Об этом говорится в рейтинге CBI Index, который ежегодно публикует издание Professional Wealth Management, входящее в группу Financial Times.

Программа «золотых паспортов» в Доминике в целом имеет отличную репутацию: здесь понятным образом обрабатывают заявки, комплексно проверяют на благонадежность, а также предлагают расширенные возможности для семей инвесторов. Сент-Китс и Невис остается лидером по скорости обработки заявок и сроку действия паспортов до их перевыпуска, акцентируя внимание на семейных инвесторах.

Далее в пятерке идут Гренада, Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда. Также в качестве привлекательных для инвестиций стран специалисты назвали Вануату, Мальту, Кипр, Черногорию, Турцию, Болгарию, Австрию, Камбоджу и Иорданию.

Авторы исследования говорят, что пандемия коронавируса напомнила всему миру о первостепенном значении понятия «дом». Оно тесно связано с гражданством, поскольку, как говорят составители отчета, только гражданство дает человеку уверенность в том, что он может поселиться в нужном ему месте на неограниченное время.

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