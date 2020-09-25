Россияне отвернулись от жилья в Турции

Россияне отвернулись от недвижимости в Турции — число заявок на приобретение жилья в августе 2020 года упало вдвое (на 47,8 процента) по сравнению с июлем этого же года. Данные сообщаются в материале портала Turk.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты отмечают, что на фоне такой отрицательной динамики июль стал рекордным месяцем. Тогда количество запросов по сравнению со среднемесячным числом обращений с января по август текущего года увеличилось на 38,5 процента.

Однако в последнем месяце лета число запросов на покупку домов в Турции упало на 60,3 процента, а на покупку квартир — на 43,4 процента. При этом эксперты напомнили, что россияне второй месяц подряд входят в число самых активных покупателей жилья в Турции.

По словам представителей портала, подобное падение интереса связано с реализацией отложенного спроса. «Это произошло благодаря открытию авиасообщения. Таким образом, в ближайшие месяцы можно ждать определенного затишья со стороны россиян», — заявили в Turk.Estate.

Ранее риелторы подсчитали, что в Анталье, одном из популярных курортов страны, самое дешевое жилье можно приобрести за 2,7 миллиона рублей. В таком случае собственник получит квартиру площадью 44 «квадрата» в 300 метрах от моря.

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