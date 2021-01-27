Определен выгодный способ покупки квартиры в Москве

Специалисты аналитического центра ЦИАН провели исследование, в рамках которого определили, что выгоднее — оформить ипотеку или копить на однокомнатную квартиру в Москве, арендуя жилье. По словам аналитиков, при выборе одного из двух способов нужно обратить внимание на несколько критериев. Материалы исследования есть в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что не могут однозначно ответить на вопрос и призвали россиян оценивать выбранный для покупки объект по нескольким критериям — району столицы, арендной ставке, потенциальному росту цен в конкретной локации, а также процентам по кредиту и общему доходу семьи.

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Однако, согласно результатам исследования, ипотека имеет преимущество, так как покупатель выплачивает фиксированную стоимость, а не подстраивается под рост цен на рынке. Так, в среднем кредит за квартиру в столице владельцы выплачивают за семь лет, а копят на нее на протяжении 15 лет.

Эксперты уверены, что в любом районе Москвы покупатель быстрее выплатит ипотеку за квартиру, чем будет откладывать на нее деньги, так как в некоторых районах столицы период накопления может достигать нескольких десятков лет. Например, в Пресненском районе — 48 лет, а в Замоскворечье, Беговом и Академическом районах — более 30 лет.

Аналитики также подчеркнули необходимость учитывать итоговую стоимость объекта после выплаты процентов. Несмотря на это, за оформленные в ипотеку объекты владельцы в среднем заплатят в 2,5 раза меньше, чем если бы они копили деньги и открывали вклад.

Ранее в январе руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников заявил, что в Москве можно приобрести квартиру, получая каждый месяц зарплату в 60 тысяч рублей. По словам эксперта, у россиян есть возможность оформить ипотеку на льготных условиях или заключить сделку на этапе строительства дома.

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