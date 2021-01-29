В Сочи нашли рекордно дорогую квартиру

На продажу в Сочи выставили апартаменты стоимостью 150 миллионов рублей. Это рекордно дорогая квартира для рынков новостроек за пределами Москвы, свидетельствуют материалы аналитической платформы bnMAP.pro, предоставленные «Ленте.ру».
Квартира расположена в уже построенном комплексе Reef Residence. Он стоит на первой береговой линии, в окружении 37 дендропарков, недалеко от причала Бочаров Ручей. Вероятнее всего, в новостройке есть и более дорогие предложения, но их не выводили в открытую продажу.
По данным аналитиков, ультрадорогие квартиры за пределами Москвы также можно найти в новостройках Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Стоимость самых высокобюджетных объектов в этих городах составляет от 39,5 миллиона до 65,2 миллиона рублей.
В Москве самая дорогая квартира в отрытой продаже расположена в проекте «Полянка 44». Она стоит 665 миллионов рублей. Самые дорогие апартаменты предлагаются в комплексе Carre Blanc за 2,84 миллиарда рублей.
Ранее в январе России предрекли падение цен на жилье. По мнению экспертов, в 2021 году российский рынок недвижимости ждет охлаждение — даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.