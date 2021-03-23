Украину захлестнула волна квартирных афер

На Украине активизировались квартирные мошенники. Они подделывают документы на чужое жилье и впоследствии спокойно его продают. О волне квартирных афер, захлестнувшей страну, сообщает портал «Сегодня».

Типичный пример мошенничества — история жительницы Киева Татьяны Богданенко. Она сдавала в аренду квартиру в центре города, в течение трех месяцев там жил некий мужчина по имени Алексей. Он вовремя вносил арендные платежи и не доставлял хлопот, но спустя некоторое время хозяйка узнала, что квартира продана. Новые владельцы уже собирались заселяться, но женщина вызвала полицию, сменила замки и теперь ждет результатов следствия.

Адвокат потерпевшей сообщил, что документы на жилье были явно подделаны. Глава Всеукраинской организации «Афера стоп» Анатолий Остапенко в свою очередь отметил, что мошенники выбирают особенные объекты недвижимости — данные о них не внесены в Реестр недвижимого имущества.

В украинском Минюсте гражданам советуют дублировать все документы в электронном реестре вещественных прав. Бумажные оригиналы следует держать или в сейфе, или у нотариуса. Нельзя разрешать посторонним лицам фотографировать документы. В стране также запущен специальный сервис смс-оповещения владельцев жилья о попытках зарегистрировать заявление на переход права собственности.

Ранее стало известно, что черные риелторы задушили известного украинского музыканта Александра Деревянко ради квартиры в престижном районе Киева. 4 декабря 2020 года тело 65-летнего музыканта нашли в одном из гаражей Борисполя.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru