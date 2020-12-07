Черные риелторы заживо сожгли россиянку ради квартиры

В городе Дзержинске (Нижегородская область) черные риелторы заживо сожгли 43-летнюю женщину. Она встречалась с мужчиной, на жилье которого претендовали подозреваемые. В какой-то момент они решили, что россиянка может помешать осуществлению их преступного плана. Об этом сообщается на странице сообщества «Плохие Новости Дзержинск» во «ВКонтакте».

Погибшую звали Наталья, она встречалась с мужчиной в период, когда его начали спаивать черные риелторы. Пара (мужчина и женщина) решили от нее избавиться ради квартиры. Они пригласили Наталью поучаствовать в очередном застолье, а в процессе заявили, что их друг якобы застрял на дороге в одной из промзон Дзержинска. Предложили ей вместе с ними съездить и выручить товарища. Женщина согласилась.

По пути пара заехала на заправку, где залила в канистру бензин. Впоследствии подозреваемые остановились в безлюдном месте, избили свою жертву, облили бензином и подожгли. Женщина осталась жива и после того, как риелторы уехали, смогла выйти на дорогу. Ее доставили в больницу с ожогами 70 процентов тела. К утру она скончалась.

По данным сообщества, у погибшей было двое детей. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. У предполагаемой женщины-соучастницы в собственности есть несколько объектов недвижимости, следователи намерены проверить, каким образом риелтор стала их владелицей.

Ранее в декабре стало известно, что на Украине черные риелторы задушили известного украинского музыканта Александра Деревянко ради квартиры в престижном районе Киева. 4 декабря тело 65-летнего музыканта нашли в одном из гаражей Борисполя.

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