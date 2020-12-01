Москвичей захотели защитить от риелторов

Московские власти в настоящее время оценивают целесообразность принятия закона о риелторской деятельности. Об этом РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Предполагается, что закон поможет защитить покупателей и продавцов жилья.

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Разработать нормы, определяющие требования к риелторам и закрепляющие их ответственность за ненадлежащее качество услуг, изначально захотела общественная организация «Деловая Россия». По мнению авторов инициативы, из-за неправомерных действий риелторов в Москве растет число мошеннических сделок на рынке недвижимости, а бюджет города тем временем недополучает налоги. В организации подсчитали: в Москве минимум 50 процентов операций с квартирами на вторичном рынке могут совершаться «черными риелторами». Объем сделок, заключаемых ими, оценивается в 300 миллиардов рублей в год.

Ефимов, в свою очередь, заявил агентству, что недвижимость из-за своей высокой стоимости достаточно привлекательна для аферистов, и потому отдельное регулирование риелторской деятельности позволит «сделать эту сферу услуг более понятной и безопасной для потребителя».

Ранее, в октябре, россиян предупредили об опасности демонстрации документов на квартиру. Передача документов, по мнению риелторов, чревата тем, что мошенники могут сделать поддельный дубликат бумаг и попытаться продать чужую собственность. Также хозяева рискуют, когда начинают искать при незнакомцах запрашиваемые документы.

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