Риелторы заявили о возросшем спросе на квартиры в Москве

Спрос на вторичную жилую недвижимость в Москве за период с января по май 2020-го оказался на 13 процентов выше показателя за аналогичный период 2019-го. Прогнозы об обвале рынка готовых квартир не сбылись, говорится в материалах «Объединенной группы риелторских компаний» (ОГРК), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Количество запросов по готовой недвижимости было на порядок выше, чем в сегменте новостроек, — заявляют эксперты. — Пик спроса пришелся на февраль-начало марта, далее последовал небольшой спад, а в мае вновь начался рост. Мы ждали худшего сценария. По нашим оценкам, спрос не только не снизился, но и несколько вырос за счет того, что определенная часть клиентов перешла с первичного рынка на вторичный».

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По наблюдениям риелторов, многие покупатели вторичной недвижимости изменили подход к выбору объектов — они стали меньше времени тратить на раздумья и поиск. Кроме того, возросший спрос на готовые квартиры привел к снижению среднего размера дисконта. «По нашим оценкам, размер торга даже снизился. Если до кризиса он был на уровне 7-10 процентов, то сейчас — 3-5 процентов», — говорится в предоставленных материалах.

Также эксперты отмечают, что кризис и пандемия «вымыли» с рынка «туристов» — людей, которые просто ходили и смотрели квартиры, не покупая их.

Согласно ранее опубликованной информации Росреестра, в мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Таким образом, показатель числа сделок с вторичной недвижимостью снизился на 25 процентов за месяц, а в годовом исчислении рухнул втрое.

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