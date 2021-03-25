Арендаторы квартир в Москве стали медлительнее

Средний срок экспозиции съемных квартир в Москве за год к марту 2021-го увеличился в полтора раза. Быстрее всего арендаторов находят недорогие однокомнатные квартиры, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, даже комфортные и недорогие предложения съемных квартир, которые еще в начале 2020 года уходили с рынка за несколько дней, теперь остаются на нем значительно дольше. В первые месяцы 2020-го порядка 70 процентов всех представленных арендных вариантов находили своих арендаторов в течение одного месяца. В 2021-м за месяц сдаются только 48 процентов предлагаемых квартир.

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Быстрее всего находятся желающие снять доступные однокомнатные квартиры, спрос на них наиболее активный. Гораздо медлительнее арендаторы элитных квартир — вне зависимости от района. Доля экспатов, снимающих дорогое жилье, существенно сократилась, поэтому многие квартиры высокого класса остались без арендаторов, поясняют брокеры.

«Несмотря на это, мы не отмечаем существенного снижения арендных ставок, — отмечают они. — Если квартира долго экспонируется на рынке, то собственники могут пойти на уступки и снизить цену на 1-2 тысячи рублей в месяц в надежде привлечь арендатора. Но большинство арендодателей все же не готовы к торгу, и предпочтут не сдавать свое жилье вовсе, чем сдать его дешевле своих ожиданий».

Ранее в марте россиян предупредили о потере ряда прав при сдаче жилья в аренду. Эксперты указали, что хозяева съемных квартир не могут посещать их без позволения квартиросъемщиков, кроме того, они не вправе проверять чистоту помещений, переставлять вещи и мебель. Также они лишаются права менять дверные замки без разрешения жильца.

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