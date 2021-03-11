Россиянам раскрыли стоимость аренды квартир у моря

Снять двухкомнатную квартиру у моря в России можно по цене от 13 тысяч рублей в месяц. Максимальная ставка —550 тысяч рублей, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

При анализе цен эксперты рассматривали двухкомнатные квартиры, предлагающиеся для долгосрочного найма (от года) на вторичном рынке в домах серийной застройки и современных жилых комплексах, с качественным ремонтом, мебелью и техникой, на удалении не более километра от моря.

Согласно раскрытым данным, на Каспийском море «двушку» можно арендовать за 13-25 тысяч в месяц. Квартиры в этой ценовой категории сдаются с хорошей мебелью и всей необходимой техникой. Пример — квартира-студия площадью 50 квадратных метров на шестом этаже современного комплекса высокого класса в центре Каспийска, с авторским ремонтом, предлагается за 25 тысяч рублей в месяц. До пляжа 500 метров.

На Черном море в Сочи самый недорогой вариант — двухкомнатная квартира площадью 46 «квадратов» с современным ремонтом на третьем этаже четырехэтажного дома в Хостинском районе. До моря 400 метров. Стоимость такого варианта — 20 тысяч рублей в месяц. Самое дорогое предложение в городе — 85-метровые апартаменты в одном из элитных комплексов, оцененные в 550 тысяч в месяц.

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В Ялте минимальная ставка аренды для «двушек» — 42-метровая квартира за 20 тысяч рублей в месяц. Самый дорогой объект — двухкомнатные апартаменты площадью свыше 100 метров, расположенные в комплексе высокого класса на набережной. Стоимость — 180 тысяч рублей в месяц.

На Балтийском море наиболее доступный вариант — 56-метровая квартира за 19 тысяч рублей в месяц. Она расположена на первом этаже четырехэтажного современного дома в Светлогорске. В квартире ремонт, новые мебель и техника. До моря 650 метров.

«Традиционно многие собственники, сдающие свои объекты в городах-курортах долгосрочно, повышают цены на летний период. Выбирая квартиру для долгосрочного найма у моря, это необходимо учитывать и оговаривать заранее», — подчеркивают риелторы.

Ранее стало известно, что москвичи нашли замену дачам — они видят альтернативу загородным домам в сочинских квартирах. По наблюдениям риелторов, столичные жители приобретают в городе-курорте разную недвижимость, но главная особенность покупателей из Москвы состоит в том, что они чаще, чем клиенты из других регионов, готовы закрывать сделки дистанционно.

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