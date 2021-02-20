В Крыму наметился дефицит квартир

Спрос на недвижимость в Крыму в 2020 году вырос на 35,8 процента по сравнению с 2019 годом. При этом на полуострове наметился дефицит квартир в новостройках, поскольку интересных участков под застройку почти не осталось. Подобная динамика отразилась и на ценах. Об этом говорится в материале агентства недвижимости Deluxe Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Пик покупательской активности пришелся на второе полугодие — на данный период пришлось 56,6 процента запросов. Интерес продолжает расти: число заявок в январе 2021 года увеличилось на 33,9 процента по сравнению с прошлым месяцем.

Стимулами стали ослабевший рубль и попытки инвестировать в недвижимость, программа льготной ипотеки, а также пандемия. Особенным спросом пользуются частные дома, квартиры и апартаменты с большими террасами. По мнению экспертов, интерес останется высоким и в текущем году.

При этом большого объема нового строительства в настоящий момент нет. Крупные «материковые» девелоперы присматривались к районам, расположенным на южном берегу Крыма, но местные застройщики успели все разобрать. Высокий интерес и дефицит подходящих участков под застройку привели к тому, что в настоящее время активно выкупаются участки с ветхими домами под их снос и последующую застройку территории.

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