Россияне нашли способ заработать на жилье в Крыму

Крымская недвижимость по итогам 2020 года стала привлекательнее для россиян как источник дохода — интерес к инвестиционным объектам вырос на 25,6 процента по сравнению с 2019 годом, а спрос на покупку жилья увеличился на 35,4 процента. Об этом говорится в материале инвестиционной компании Garnet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Пик интереса к покупке недвижимости пришелся на октябрь — тогда было зафиксировано на 21,3 процента больше запросов, чем среднемесячный результат 2020-го. Если говорить о лотах, которые непосредственно рассматривают как способ заработка (гостиницы и гостевые дома), то здесь пик был отмечен в июле-августе. В этот период был получен 21 процент от всего годового объема обращений.

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Самую дешевую недвижимость у моря можно найти от 1,5 миллиона рублей, однако такие объекты, как правило, нуждаются в серьезном ремонте. Лоты данного формата в непосредственной близости от побережья занимают 29 процентов от общего объема предложения.

В сегменте гостиниц и гостевых домов в настоящее время предлагается около 570 объектов. Апартаменты под сдачу в Крыму экспонируются за сумму от двух миллионов рублей.

Эксперты связывают такой интерес с закрытыми границами в связи с пандемией. «Недвижимость является консервативным видом инвестиций, которая всегда росла в цене во время кризисов. Курортные объекты в этом плане еще более привлекательны», — говорится в материале. Специалисты отмечают, что спрос на жилье в Крыму в ближайшие полгода будет оставаться высоким.

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