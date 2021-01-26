Крупная коммунальная авария в Крыму попала на видео

Жители Ялты на Крымском полуострове стали свидетелями крупной коммунальной аварии, после которой остались без света. Оказалось, что на местной подстанции произошло короткое замыкание. Момент инцидента попал на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «360tv».

Материалы по теме Как дома Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку? Дальше — больше Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?

На кадрах видно, что ночью были заметны несколько ярких вспышек, после которых в большей части города резко погас свет. По данным издания «Российская газета», в некоторых домах свет отключился на 40 минут. Оказалось, что замыкание вызвала непогода.

Глава городской администрации Янина Павленко прокомментировала случившееся на своей странице в Facebook и отметила, что инцидент произошел в поселке Массандра. Чиновница заверила, что местные жители в аварии не пострадали и были подключены к резервной линии. Женщина пообещала в ближайшее время устранить последствия.

Местные жители обсудили случившееся в сообществе «Подслушано Ялта» во «ВКонтакте». Некоторые из них сравнили увиденное с эпизодами из фильмов ужасов и посчитали, что замыкание произошло из-за непогоды. Другие участники обсуждения предположили, что вспышки были видны из космоса.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru