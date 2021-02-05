Знаменитую заброшенную АЭС в Крыму решили снести

Одно из самых известных заброшенных зданий в Крыму решили снести — атомную станцию в Щелкино (Ленинский район) спишут путем демонтажа. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Республики.

В распоряжении говорится о сносе двух дизельгенераторных станциях, блочной насосной станции, машинном зале с фундаментом и реакторном отделении. Общая площадь объектов, подлежащих демонтажу, превышает 22 тысячи квадратных метров. Заброшенную АЭС должны снести до конца 2021 года.

Знаменитую станцию начали строить на берегу Соленого озера в 1975 году. АЭС должна была обеспечивать энергией весь полуостров, однако работы прекратили после катастрофы в Чернобыле в 1986-м — тогда первый энергоблок в Щелкино был готов уже на 80 процентов. Впоследствии помещения станции использовались для проведения дискотек известного фестиваля «Казантип».

Ранее в Нижнем Новгороде выставили на торги недостроенное здание Горьковской атомной станции теплоснабжения. Ее также пришлось законсервировать после протестов местных жителей в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.

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