На севере России появился поселок-призрак

В Воркуте (Республика Коми) появился поселок-призрак — микрорайон Советский, который формально входит в состав города, отключили от коммуникаций в целях экономии ресурсов. Последние жители покинули его в конце декабря 2020 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местную администрацию.

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Советский находится в 14 километрах от Воркуты. Его построили в 1954 году неподалеку от шахты Юнь-Яга. В годы расцвета здесь проживало около шести-семи тысяч россиян. В 90-е годы шахта закрылась, и люди стали отсюда уезжать. К концу прошлого года население Советского не превышало 50 человек — теперь они уехали в город.

Для того, чтобы ускорить процесс расселения, собственники квартир в вымирающих поселках продают их по рекордно низкой цене. Например, в соседних населенных пунктах, Воргашоре и Северном, продают жилье дешевле 150 тысяч рублей. Недвижимость без долгов и в нормальном состоянии забирает муниципалитет, поскольку граждане, переезжающие в другой район, стремятся избавиться от квартир из-за дорогой коммуналки.

Подобное закрытие поселков является плановым — 20 лет в Воркуте действует стратегия управляемого сжатия (уплотнение жилого фонда). Дело в том, что большинство домов в городе — многоквартирные, и когда часть жильцов уезжает, то в здании остается лишь 5-10 человек. Содержать целый дом ради них невыгодно, поэтому людей подселяют в другой.

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