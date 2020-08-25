Город-призрак на Кипре откроют для заселения

Город-призрак Вароша, который находится на контролируемой Турецкой Республикой Северного Кипра территории, планируют открыть в ближайшее время. Об этом пишет Bloomberg.

Вароша будет открыта для заселения и привлечения инвестиций с целью международного признания самопровозглашенной республики, поскольку Турция претендует на морские запасы газа у берега Кипра.

«Если греки-киприоты захотят приехать, заявить права на свою собственность, платить за нее, вести бизнес и так далее — это будет возможно, как только решат все юридические вопросы», — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Остров был фактически разделен на две части после того, как турецкие военные захватили северную часть Кипра в 1974 году. Это произошло после попытки государственного переворота, в ходе которой военная хунта в Афинах стремилась объединить Кипр с Грецией. Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Анкарой, также претендует на любые энергетические ресурсы у берегов острова.

Вароша, расположенная неподалеку от порта Фамагуста, была главным туристическим курортом острова до того, как ее покинули и закрыли после захвата Северного Кипра турками. Инвестиции в торговлю и туризм в городе означали бы признание контроля Турции, а план по заселению Вароши грозит ростом напряженности отношений с Кипром и его союзником Грецией из-за прав на бурение природного газа в Восточном Средиземноморье.

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