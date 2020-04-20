Мужчина спрятался от коронавируса в собственном городе-призраке

Житель американского города Остин, штат Техас, купил заброшенный шахтерский город Серро-Гордо и спрятался там один во время введенного из-за угрозы распространения коронавируса режима строгой изоляции. Об этом сообщает издание Insider.

В 2018 году Брент Андервуд (Brent Underwood) купил заброшенный город Серро-Гордо за 1,4 миллиона долларов (104,6 миллиона рублей). Основанный в 1865 году Сьерро-Гордо был крупнейшим шахтерским городом Калифорнии, где добывалось серебро. В 1960-х годах, когда серебряные рудники истощились, он был заброшен и превратился в город-призрак. В мае Андервуд планировал открыть Серро-Гордо для посетителей, но из-за пандемии эти планы пришлось отложить.

В марте Андервуд приехал в Сьерро-Гордо, чтобы смотритель города Роберт Луис Десмаре (Robert Louis Desmarais) смог навестить жену. С тех пор Брент провел в городе-призраке три недели, так как дороги замело снегом, а в стране объявили режим строгой изоляции.

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Андервуд живет в построенном в 1871 году доме без водопровода. В городе сохранилось 22 постройки. Андервуд рассказал, что когда-то здесь происходило по одному убийству в неделю, и шахтеры клали в свои койки мешки с песком, чтобы в них не попала шальная пуля среди ночи. В стенах зданий остались дырки от пуль, а на полу салуна сохранились пятна крови. На местном кладбище — могилы сотен шахтеров.

Спутниковый интернет позволяет Андервуду оставаться на связи с подчиненными, партнерами по бизнесу и семьей. У него заканчивается запас еды: он планировал делать закупки раз в неделю или две, но снегопад заблокировал дорогу. Сейчас Брент доедает запасы риса, бобов и консервированного супа, в городе сохранились еще и просроченные консервы, оставленные предыдущими жильцами.

Андервуд занялся астрофотографией. Кроме того, он начал замечать следы диких зверей на снегу и выкладывать их фотоснимки в специализированном сообществе, пользователи которого помогают ему определить, что это за животные.

Каждый день Андервуд находит в заброшенном шахтерском городе что-то новое. Недавно он нашел Библию 1875 года и псалмы, посвященные студенту в 1841 году, в универмаге обнаружил портфель со старинными документами.

«Я приехал сюда за приключениями, и я нашел их», — сказал Андервуд. Он считает, что в экстренной ситуации его смогут эвакуировать при помощи вертолета, но надеется, что этого делать не придется.

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