Россиян из заброшенных сел призвали вернуться на родину и навести там порядок

Россиян из Целинного района Курганской области, которые бросили свои дома и уехали, призвали вернуться на родину и навести порядок на участках. Об этом написал в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципалитета Александр Сытов.

Он отметил, что ситуация обостряется каждой весной, когда начинается сезон благоустройства. «Население, и это понятно, не хочет наводить порядок на чужих территориях, а у сельсоветов на это нет ни сил, ни средств. А проблема продолжает расти: летом здесь бурьян выше человеческого роста, странные компании. Осенью и зимой — угроза пожаров. В любое время года — опасность травмироваться для детей, которые нередко выбирают заброшенные строения для своих игр», — возмутился Сытов.

Чиновник обратился к хозяевам пустующих домов, «некоторые из которых давно выехали не только за пределы области, но и из страны», чтобы они вспомнили о малой родине и привели недвижимость там в порядок.

Ранее Сытов объявил о масштабной кампании по избавлению райцентра, села Целинное, от ветхих изб, сообщает URA.RU. «Находить хозяев, добиваться сноса, одним словом, начинать большую и сложную работу по расчистке села от этих избушек», — заявили в местной администрации. Ожидается, что это сделает жизнь в Целинном более комфортной.

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