У бывшего министра обороны России нашли заброшенную дачу

У бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова нашли заброшенную дачу в поселке Большой Утриш под Анапой, который находится на территории заказника. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В 2009 году экс-министр обратился к мэру города Татьяне Евсиковой (вскоре она покинула свой пост) с просьбой отдать Минобороны территорию бывшей базы отдыха «Динамо» площадью 93 сотки. Она находилась прямо на берегу Черного моря (Змеиное озеро). Местным депутатам, которые должны были принять решение, объяснили, что здесь построят радиолокационную станцию в связи с частичным перебазированием Черноморского флота.

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Однако всего через пять месяцев после сделки, без проведения каких-либо работ по размещению военных объектов, участок вывели из имущества ведомства, продав по заниженной более чем на 56 миллионов цене коммерческой компании «Ситиинжиниринг». В результате было возбуждено несколько уголовных дел, но впоследствии их закрыли, а Анатолий Сердюков, который на тот момент возглавлял министерство, был полностью реабилитирован.

Спустя несколько лет землю захотели вернуть, но безуспешно. «Оборонное ведомство заявило претензии на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали», — заявили в Арбитражном суде Краснодарского края. Поэтому аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд отказался.

В настоящее время в коттедже на территории никто не живет. По словам местных жителей, участок огорожен забором по всему периметру, а сама стройка заморожена.

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