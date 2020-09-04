У семьи российского министра нашли гостиничный бизнес на 30 миллионов долларов

Семья министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова владеет пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в центре Москвы. Связь между гостиницей и родителями чиновника нашли «Ведомости» с помощью консультантов рынка недвижимости.

По словам источников издания, отель на улице Малой Дмитровке был приобретен «пару лет назад», в то время он назывался Golden Apple. Сколько именно заплатили за объект, неизвестно. Эксперты оценивают его стоимость в 25-30 миллионов долларов (1,8–2,2 миллиарда рублей). Новые собственники реконструировали здание и передали его в управление международному оператору Hilton Worldwide. Обновленная гостиница на 95 номеров была открыта летом 2019-го. Сутки проживания в ней, по данным Booking.com, обходятся минимум в 7,8 тысячи рублей.

Права на земельный участок под бывшим Golden Apple, по информации Росреестра, принадлежат компании «Смарт холдинг», она находится в управлении у фирмы «360 менеджмент». Ее основной владелец руководит бизнесом АО «Пансионат «Приморье», которое зарегистрировано по одному адресу с отелем «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике. Конечные бенефициары компании — Тамара и Валентин Мантуровы. РБК называл их родителями министра промышленности и торговли.

В самой компании «Ведомостям» на запрос о ее связи с семьей министра не ответили. Представитель Минпромторга заявил, что вопросы издания к деятельности министерства и его руководства отношения не имеют. Связаться с Тамарой и Валентином Мантуровыми не удалось.

В начале сентября стало известно, что Денис Мантуров привился от коронавируса российской вакциной. Чиновник рассказал, что после прививки оставался «на ногах», а не лежал в больнице, как первые добровольцы.

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