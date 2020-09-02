Российский министр сделал прививку от коронавируса

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров привился от коронавируса российской вакциной. Об этом он рассказал в интервью на телеканале НТВ.

Прививку вакциной «Cпутник V» сделали две недели назад. По словам Мантурова, он каждый день звонил главе центра Гамалеи Александру Гинцбургу и сообщал о своем самочувствии. В первый день после инъекции у министра немного поднялась температура. Во второй день «с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок». Мантуров рассказал, что после прививания оставался «на ногах», а не лежал в больнице, как первые добровольцы.

Российскую вакцину для профилактики коронавируса разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В августе 2020 года ее зарегистрировал

Минздрав. Препарат будут производить совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Президент России Владимир Путин в августе рассказал, что на себе российскую вакцину от COVID-19 испытала одна из его дочерей. Глава государства сообщил, что после первой прививки температура у нее поднялась до 38 градусов, на следующий день она снизилась до 37 градусов, а затем пришла в норму. Александр Гинцбург позднее заявил, что не слышал о вакцинации дочери президента, однако предположил, что она стала добровольцем на испытаниях препарата.