У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей. Чтобы столько накопить, ему потребовалось бы не меньше 115 лет, пишет The Insider.

Говоруну принадлежит квартира в легендарном Доме Наркомфина в Москве. Площадь объекта составляет 1322,7 квадратного метра. Сделку заключили в 2018-м.

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В том же году на имя супруги чиновника, Серой Натальи Михайловны, оформили коттедж в элитном поселке. Он находится в подмосковной деревне Мишуткино Наро-Фоминского района. Особняк в 947,3 «квадрата» вместе с участком в 50 соток спустя несколько месяцев после покупки перешел к Говоруну в соответствии с брачным договором. По подсчетам издания, дом может стоить примерно 400 миллионов рублей.

Уже в 2019 году Говорун приобрел еще шесть помещений в том же Доме Наркомфина. Вместе с предыдущим приобретением общая площадь недвижимости чиновника в элитном доме составила 2071 квадратный метр. Минимальная же стоимость одного «квадрата» в памятнике конструктивизма составляет около 810 тысяч рублей.

Таким образом, недвижимость экс-министра в Доме Наркомфина можно оценить в 1,7 миллиарда рублей. Вместе с подмосковным особняком все имущество Говоруна стоит дороже двух миллиардов рублей.

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