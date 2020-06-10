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У депутата Госдумы нашли незаконный отель в Москве

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Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

У депутата Госдумы и заместителя главы некоммерческой организации «Боевое братство» Дмитрия Саблина нашли площади в Москве, которые незаконно использовались для оказания гостиничных услуг. Об этом пишет «Секрет фирмы».

Недвижимость в центре столицы арендовалась якобы для административных целей, хотя по факту дом №14 строение 8 по улице Красина превратили в отель Winterfell. Его оформили в стиле известного сериала «Игра престолов». Факт незаконного использования квадратных метров подтвердили и контролирующие органы.

Гостиница открылась в январе 2020 года. Само здание, где она расположена, построили в 2007-м. Площадь объекта превышает 360 квадратных метров.

«Боевое братство» также известно своей деятельностью в Сирии — НКО поставляет гуманитарную помощь. Саблин заявлял, что Сирия при поддержке союзников, в том числе России, сможет выйти победителем из затянувшегося конфликта. Депутат полагает, что в дальнейшем Москве удастся укрепить свои базы на берегу Средиземного моря и упрочить влияние в регионе.

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