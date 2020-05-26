В Москве начали сносить дом с людьми внутри

Видео: vk.com/readovkanews

Дом №89 по улице Коптевская в Москве начали сносить, хотя внутри продолжают работать люди. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Сообщается, что техника на объекте работает с утра, однако сотрудников полиграфической компании «ТампоМеханика» никто не предупредил. В помещениях находилось около 30 человек, возможно, и больше. Также внутри стоит дорогое оборудование для печати стоимостью несколько миллионов евро. Частично оно уже повреждено. На кадрах видно, что полицейские стоят рядом и не предпринимают никаких действий.

Ситуация произошла в результате земельного спора. В настоящее время в суде оспаривается факт незаконной надстройки здания, но пока решение не вынесено. Однако ждать его не стали и приступили к сносу второго этажа. Отмечается, что офис фирмы находится здесь более 13 лет и за все это время его не пытались отсюда «выдавить».

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