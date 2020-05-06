Съемочную площадку «Дома-2» снесли

В Новой Москве снесли съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2». Об этом агентству «Интерфакс» рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что снос павильонов на территории шоу является частью подготовительных работ по строительству автомагистрали «Марьино — Саларьево». Павильоны и декорации полностью снесены, весь строительный мусор вывезен для утилизации. Владельцы участка и объектов «Дома-2» получили компенсации. Участникам телепрограммы выделили аналогичный земельный участок недалеко от освобожденного.

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Проектируемая автомагистраль предоставит жителям поселков Марьино, Летово и поселения Московский доступ к станциям метро «Саларьево» и «Филатов Луг». Кроме того, появится возможность добраться до радиальных автомобильных дорог «Московский — Сосенки» и «Солнцево — Бутово — Видное». На освободившемся пространстве также планируется остановка скоростного трамвая «Антоновка».

Телешоу получило участок в августе 2019 года. Площадь павильонов составляла четыре тысячи квадратных метров.

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