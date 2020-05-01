Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева купила дорогой особняк под Нью-Йорком в кредит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дом за 6,4 миллиона долларов в штате Нью-Джерси был приобретен в 2016 году. Из этой суммы 2,1 миллиона долларов (158 миллионов рублей) Малышева взяла в кредит со сроком погашения 30 лет. Таким образом, телеведущая должна будет внести последний платеж по кредиту, когда ей исполнится 85 лет, если не рассчитается досрочно.

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Также, по данным Mash, Первый канал имеет задолженность перед Малышевой в размере 150 миллионов рублей, поскольку ведущая год не получает доходов за продакшен.

Ранее теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. По его словам, законодательство не запрещает телезвезде иметь недвижимость за границей.

Ролик о зарубежной недвижимости семьи Малышевой 29 апреля опубликовал блогер Алексей Навальный. По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов. Навальный ссылается на открытую отчетность, в которой значится, что с 2014 года Малышевым принадлежат две квартиры в центре Нью-Йорка. В ролике утверждается, что квартиры, располагающиеся в одном доме, в сумме обошлись ведущей в 4,2 миллиона долларов, в настоящее время в них проживают сыновья ведущей.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале. С 2010-го выпускает шоу «Жить здорово!» про здоровье, красоту, питание и правильный образ жизни. Передачу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и неоднозначные оценки некоторых заболеваний.

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