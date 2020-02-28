Бывшая участница «Дома-2» пострадала от сожителя

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ксения Кижаева обратилась в больницу, после того как ее избил сожитель. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что девушка не хотела говорить, где она получила травмы, однако позже призналась врачам, что пострадала от молодого человека, с которым они вместе живут.

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«У девушки были диагностированы подкожные гематомы обеих глазничных областей и состояние алкогольного опьянения. Врачам она пояснила, что данные травмы ей нанес сожитель», — рассказал «Комсомольской правде» источник в больнице. Сама Кижаева от комментариев изданию отказалась.

В материале уточняется, что сотрудники больницы, куда девушка обратилась за помощью, сообщили о произошедшем в местный ОВД. По данному факту проводится проверка.

Ранее за избиение возлюбленной был арестован участник американской версии реалити-шоу «Холостячка» (The Bachelorette) Чад Джонсон (Chad Johnson). Бывшую звезду телешоу подозревают в домашнем насилии и краже. По словам его девушки Анналайз Мишлер (Annalise Mishler), Джонсон избил ее, проломил дыру в стене и украл ее телефон, когда она звонила в полицию.

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