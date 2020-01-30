Создатель «Дома-2» поговорил с умершей Гурченко на публике

Телепродюсер, создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров представил голографическую версию актрисы Людмилы Гурченко во время кастинга нового реалити-шоу «Битва престолов». Как сообщает «Собеседник», согласие на такой эксперимент дал вдовец народной артистки СССР Сергей Сенин.

Прямо перед публикой Комиссаров поговорил с 3D-фигурой умершей актрисы и задал ей несколько вопросов. На вопрос о самочувствии Гурченко ответила: «Здорова как никогда — ничего не болит».

Голографическая Гурченко станет одной из трех ведущих шоу «Битва престолов». Двумя другими будут 32-летняя актриса и ведущая «Ревизорро» Настасья Самбурская и 19-летняя блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка.

Комиссаров также рассказал, что его попытки создать голографические версии знаменитостей не ограничивались Гурченко. Аналогичные эксперименты он предпринимал с образами певицы Жанны Фриске и журналистом Сергеем Доренко. По его словам, в этих случаях получалось «не столь впечатляюще».

Людмила Гурченко — советская и российская актриса театра и кино, певица, режиссер. Наиболее известна по ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Соломенная шляпка», «Двадцать дней без войны» и «Вокзал для двоих».

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