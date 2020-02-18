Пенсионерку из Москвы выбросили за ноги из дома и снесли его

Пенсионерку из последней московской деревни Терехово Раису Полотерову, как утверждают очевидцы, за руки и за ноги выбросили на улицу, а затем снесли ее дом. Видео прислала в Facebook-сообщество «Московский активист» муниципальный депутат Татьяна Логацкая.

По ее словам, женщину увезли в Некрасовку (район столицы за пределами «старой» Москвы) на улицу Вертолетчиков. «Выделить социальное жилье ей решили чуть ли не в ночи, а утром подняли спозаранку, не дав толком одеться, вынести коробки с нехитрым скарбом и забрать кошку. Второй оперполк не пускал никого к дому. Почему нельзя было сделать по-человечески?!» — возмущается депутат.

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Сообщается, что на месте Терехова власти планируют построить две станции метро с торговыми площадями, два моста, а также 2,1 миллиона «квадратов» недвижимости. Ранее мэрия говорила, что намерена благоустроить Мневниковскую пойму (там как раз расположена деревня), однако на территории, которая входит в природно-исторический парк «Москворецкий», уже до этого было возведено несколько спорных объектов. Активисты сообщают, что в районе есть склад байк-клуба Sexton (принадлежит лидеру «Ночных волков» Александру Залдостанову —Хирургу), площадка для военной техники и тренировочная база ОМОНа. Законность их строительства в природоохранной зоне, по мнению москвичей, сомнительна.

Ранее Раисе Полотеровой, которая около 40 лет проживала в своем доме, пыталась помочь и депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева. Женщины вместе забаррикадировалась в доме, чтобы не допустить его снос.

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