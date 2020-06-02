Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Дом расположен в городе Герцлия-Питуах на участке площадью почти в гектар.

Предприниматель, который арендует данную недвижимость с начала 2019 года, тогда же и подписал опцион на ее приобретение. Участок с домом российскому олигарху продал миллиардер Алан Говард.

Абрамович также владеет рядом других объектов недвижимости на территории Израиля, среди которых отель-бутик «Варсано» в Тель-Авиве.

Ранее в сети были опубликованы фотографии интерьера личного самолета российского олигарха. Он владеет тремя самолетами: Boeing 737-700, Boeing 767-300 и Boeing 767-33A ER общей стоимостью около 400 миллионов фунтов стерлингов. Последний считается любимчиком Абрамовича, у него даже есть прозвище — «бандит».

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