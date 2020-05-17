Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

В двадцатку самых богатых граждан Великобритании вошли трое россиян. Об этом пишет The Sunday Times.

На седьмом месте разместился Алишер Усманов. По информации издания, его состояние достигло 11,68 миллиарда фунтов.

На 11-й позиции оказался Михаил Фридман (10,23 миллиарда фунтов), 12 строчку занял Роман Абрамович (10,16 миллиарда).

Возглавляет рейтинг основатель компании-изготовителя бытовых электроприборов Dyson Ltd Джеймс Дайсон. Его состояние достигло 16,2 миллиарда фунтов.

Отмечается, что практически все британские миллиардеры понесли значительные убытки из-за пандемии коронавируса. Так, за последние два месяца они совокупно потеряли 54 миллиарда фунтов.

Ранее сообщалось, что состояния других бизнесменов, входящих в топ-3 богатейших людей планеты, за год сократились. Так, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 8,4 миллиарда долларов, богатейший человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно обеднел на 28 миллиардов. Исключением стал только основатель Amazon Джефф Безос — в 2020 году он на фоне пандемии коронавируса заработал 24 миллиарда долларов из-за удорожания акций интернет-ретейлера.

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