Опубликовано фото роскошного убранства самолета Романа Абрамовича

Опубликованы фотографии интерьера личного самолета российского олигарха Романа Абрамовича. Снимки разместило британское издание Daily Mail.

Как говорится в статье, хозяин инвестиционной компании Millhouse и футбольного клуба «Челси» владеет тремя самолетами: Boeing 737-700, Boeing 767-300 и Boeing 767-33A ER общей стоимостью около 400 миллионов фунтов стерлингов. Последний считается любимчиком олигарха, у него даже есть прозвище — «бандит».

Абрамович приобрел «бандита» в 2004 году и превратил в один из самых роскошных частных самолетов в мире. На борту оборудована спальня с огромной кроватью, кухня, офис и банкетный зал на 30 человек. В оформлении интерьера использовались ценные породы дерева, драгоценные металлы и дорогие ткани.

Кроме того, в самолете установлена такая же система безопасности, как на спецборту, перевозящем президента США Дональда Трампа. Она обошлась Абрамовичу в 1,5 миллиона фунтов стерлингов, а общая стоимость «бандита» составляет 250 миллионов фунтов стерлингов (21,7 миллиарда рублей). Владелец «Челси» хранит самолет в лондонском аэропорту Станстед.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович вошел в двадцатку богатейших жителей Великобритании. Он находится на 12 строчке рейтинга, состояние россиянина оценили в 10,16 миллиарда фунтов стерлингов.

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