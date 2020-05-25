Зараженных коронавирусом россиян поселили в элитной гостинице

В Екатеринбурге зараженных коронавирусной инфекцией поселили в пятизвездочный отель Ramada Yekaterinburh Hotel & Spa, расположенный неподалеку от аэропорта Кольцово. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в органах власти.

Всего в элитной гостинице проживают девять пациентов, болеющих COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Комментировать информацию о размещении зараженных в отеле отказались, отметив, что в настоящее время гостиница не принимает клиентов, но «используется для государственных нужд».

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Согласно данным на сайте Ramada Yekaterinburh Hotel & Spa, номерной фонд отеля состоит из 156 номеров разной ценовой категории и шести отдельно стоящих коттеджей. В гостинице есть несколько ресторанов и SPA-центр. URA.RU не сообщили, доступны ли дополнительные услуги изолированным пациентам с коронавирусом.

Ранее в мае российские отельеры рассказали об условиях жизни врачей, задействованных в лечении коронавируса, в роскошных столичных гостиницах. На время пандемии медработников разместили в 40 престижных отелях, в том числе в «Национале», Marriott Grand, «Marriott Москва Тверская», Hilton, Sheraton, Novotel Moscow City, Radisson Blu Olympiyskiy и Holiday Inn на Лесной улице и Сущевском валу. В номерах гостиниц проживают 7,5 тысячи врачей.

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