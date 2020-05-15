Постояльцы российской гостиницы массово заразились коронавирусом

В Тюмени постояльцы гостиницы массово заразились коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в начале апреля в тюменском отеле произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заболели и сотрудники заведения, и его постояльцы. Причина массового заражения — в несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. В некоторых комнатах не было вентиляции, номера содержались в антисанитарном состоянии, а подлежащие самоизоляции клиенты свободно перемещались.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан»). Калининский районный суд Тюмени приостановил деятельность гостиницы на 30 суток.

19 апреля сообщалось, что в психиатрической больнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек, среди которых — как пациенты, так и сотрудники.

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