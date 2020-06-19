У дочери Назарбаева нашли элитную квартиру в Москве

У дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой нашли элитную квартиру в Москве стоимостью около 230 миллионов рублей. Недвижимость находится в доме №20 по улице Поварской в столичном районе Арбат. Об этом пишет The Insider.

Жилье площадью 305 квадратных метров куплено еще в 2006 году, когда Назарбаева была депутатом парламента страны. Однако в 2012 году, как сообщает издание, политик переоформила квартиру на компанию «Файерс Трейдер ЛТД.», а в 2015 году вновь переписала недвижимость на себя.

Также семье Назарбаевой, по данным OCCRP, принадлежало несколько объектов в Лондоне, в том числе и дом, где находится музей-квартира Шерлока Холмса. Общая стоимость недвижимости оценивается в 200 миллионов долларов.

Экс-председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева, как утверждает The Insider, владеет и другой недвижимостью в Москве. СМИ подчеркивает, что дочь президента неоднократно публично призывала бизнес выйти из тени и не прятать деньги и активы за рубежом.

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