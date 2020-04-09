Великобритания вернет Назарбаевым недвижимость на 100 миллионов долларов

Дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выиграли суд по подозрению в «необоснованном богатстве» у Национального криминального агентства Великобритании (NCA). Об этом сообщает Financial Times.

Верховный суд королевства постановил, что Дарига Назарбаева и Нурали Алиев невиновны. Им вменяли владение недвижимостью общей стоимостью 80 миллионов фунтов (примерно 100 миллионов долларов), которую приобрели на нечестно заработанные средства. Отмечается, что NCA планирует обжаловать решение суда.

Судья подчеркнул, что Назарбаевы «достаточно богаты, чтобы платить за имущество». Установлено, что в последние годы они также практически не контактировали с Рахатом Алиевым — бывшим зятем Назарбаева, умершим в 2015 году. По мнению следователей NCA, недвижимость могла быть куплена в результате его преступной деятельности.

11 марта Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых из-за подозрений в «необоснованном богатстве». Тогда же стало известно, что недвижимость оформлена на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси.

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