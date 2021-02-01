В Крыму ответили на возмущение из-за подачи воды туристам

Мэр города Ялты на Крымском полуострове Янина Павленко провела совещание по поводу подачи воды в регионе. Она рассказала о запасах и ответила на возмущение, связанное с разницей между количеством воды, подаваемой туристам и местным жителям. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Ялтинцы пожаловались, что на южном берегу полуострова подача воды происходит по графику, в то время как отдыхающие в местных отелях имеют постоянный доступ к воде. Павленко объяснила сложившуюся ситуацию тем, что владельцы гостиниц заранее установили в зданиях емкости, в которые набирается вода. Глава города подчеркнула, что при этом все заведения работают в условиях ограниченного количества воды.

По словам Павленко, для обеспечения населения водой в городе используют дополнительные источники, такие как Хаста-Баш, Уч-Кош, Массандровский водопад, Ай-Панда, Могаби и другие. При этом службы не расходуют запасы в водохранилищах. Так, на данный момент запасами воды располагают Загорское и Счастливенское водохранилища.

В декабре 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин оценил количество воды в Крыму, проведя разведку подземных месторождений, и заявил, что запасы оказались выше расчетных. Вскоре оттуда начали подачу. Хуснуллин также прокомментировал возможное строительство систем опреснения и назвал это крайней мерой.

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