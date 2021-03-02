Жилью в Сочи предрекли резкое подорожание

Спрос на жилье в Сочи вырос на 30 процентов с начала 2021 года по сравнению с показателями за аналогичный период 2020-го, свидетельствуют материалы агентства Golden Brown Group, предоставленные «Ленте.ру». Аналитики предрекают резкое увеличение цен на местном рынке недвижимости.
По данным экспертов, повышенный спрос наблюдается во всех ценовых сегментах сочинского рынка жилья, в том числе в высокобюджетном. Покупатели скупают сочинские метры с целью вложения средств. «Сейчас на рынок потянулась вторая волна инвесторов, которые увидели, как резко дорожает недвижимость в Сочи, и решили тоже вложить в нее деньги, — поясняют специалисты. — В основном это профессиональные игроки, уже инвестировавшие в недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге».
Аналитики уверены, что в течение 2021 года рост цен на жилую недвижимость в Сочи продолжится и составит в среднем порядка 25-30 процентов. Интерес к местным квартирам и домам подогревается все еще непонятной ситуацией с международными границами и слабым курсом рубля, что усложняет покупку жилья за рубежом.
В январе стало известно, что на продажу в Сочи выставили апартаменты стоимостью 150 миллионов рублей. Объект расположен в уже построенном комплексе на первой береговой линии, недалеко от причала Бочаров Ручей. Вероятнее всего, в новостройке есть и более дорогие предложения, но их не выводили в открытую продажу.