Россиянам отсоветовали покупать квартиры для сдачи в аренду

Приобретение в России квартир для получения пассивного дохода от сдачи их в аренду больше не приносит желаемой прибыли. Об этом РИА Новости рассказал основатель инвестиционной компании Realiste Алексей Гальцев.

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Покупка жилья для сдачи в аренду может быть плохой идеей по ряду причин, подчеркнул эксперт. «Во-первых, аренда не всегда обгоняет реальную инфляцию, — заявил он. — Жилая рента на протяжении последних десяти лет только три года незначительно обгоняла инфляцию, коммерческая рента обгоняла инфляцию девять лет из десяти, но прямо сейчас ставки падают в обоих сегментах».

Во-вторых, пояснил Гальцев, с покупкой недвижимости у гражданина появляются новые обязанности — нужно нести расходы на содержание и ремонт жилья. Также, возможно, придется решать проблемные вопросы с арендаторами квартиры и с соседями. Специалист посоветовал нанимать управляющего для сдачи жилья в аренду, но это имеет смысл только в том случае, если один владелец хочет сдавать как минимум пять-десять объектов недвижимости, указал он.

Ранее россиян предупредили о риске потери квартир при сдаче в аренду. По словам юриста, нередко чрезмерно доверчивыми оказываются пожилые хозяева жилья. Этим пользуются мошенники — они могут, например, подложить договор купли-продажи недвижимости или договор ренты вместо договора аренды. Кроме того, аферисты могут прописать в соглашении и заведомо невыгодные для второй стороны условия.

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