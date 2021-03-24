Священника отправили в тюрьму за захват чужой квартиры

Верховный суд автономного сообщества Кастилия-Леон в Испании приговорил священника к полутора годам тюремного заключения за захват чужой квартиры. Об этом сообщает портал Noticia.ru.

Как выяснили следователи, мужчина обманом проник в квартиру 77-летней прихожанки и впоследствии отказался освободить жилплощадь. Священнослужитель уговорил женщину сдать ему квартиру — при этом был подписан договор аренды, но в момент передачи ключей мужчина «забыл» внести аванс. Он пояснил, что у него нет наличных, но пообещал снять их в банке на следующий день.

Хозяйка поверила священнику, но он не заплатил ей ни на следующий день, ни через неделю — испанец прожил в квартире несколько месяцев, но денег прихожанка от него так и не получила. Выселяться он отказывался, поэтому пенсионерке пришлось обратиться в суд. Церковного служащего признали виновным в мошенничестве. Ему придется не только отправиться в тюрьму, но и выплатить пострадавшей компенсацию.

В декабре 2020-го Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) создал специальную Общецерковную дисциплинарную комиссию для священников-нарушителей. Предполагается, что комиссия будет руководствоваться письменными указаниями и устными распоряжениями патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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