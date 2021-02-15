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Почти «святой» священник оказался секс-преступником

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Варенфрид ван Стратен
Варенфрид ван Стратен
Фото: Ducklau / Getty Images

Католический священник, почти причисленный к лику святых после своей смерти, оказался секс-преступником. Об этом сообщает Associated Press.

Преподобный Варенфрид ван Стратен, основатель католической благотворительной организации Kirche in Not («Помощь церкви в нужде»), скончался в 2003 году. Спустя семь лет бывшая сотрудница фонда узнала, что умершего священника хотят причислить к лику святых, и рассказала о пережитом в 1973 году сексуальном насилии.

В феврале информация о выдвинутых против ван Стратена обвинениях опубликовали немецкие СМИ. Статьи ссылались на записку епископа Манфреда Грота. Он был назначен Ватиканом для изучения организационных и управленческих проблем организации, однако узнал о возможном сексуальном насилии со стороны ее основателя. Грот сообщил Ватикану о своих изысканиях, тем самым положив конец кампании по беатификации ван Стратена — первому шагу к причислению лику святых.

После скандала в СМИ организация рассказала, что узнала об инциденте еще в 2010 году. Тогда фонд счел слова жертвы правдоподобными и выплатил ей компенсацию в размере 16 тысяч евро. На момент сексуального насилия женщине было 23 года.

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