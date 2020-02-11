Католический священник сравнил педофилию с абортами

Ричард Буччи, пастор в католической церкви Святого Сердца в Западном Уорике в американском штате Род-Айленд, в разговоре с журналистом сравнил вред от абортов и педофилии в пользу последней. Об этом сообщает CBS News.

«Педофилия никого не убивает, а это — да», — заявил священник в интервью, имея в виду прерывание беременности. Он оказался в центре внимания после того, как отказал в причастии 66 местным законодателям, проголосовавшим за право на аборты. Буччи разослал им письма о том, что они не смогут подойти к причастию, стать крестными родителями или свидетелями христианского брака в его приходе. Он также раздал своим прихожанам листовки с их именами.

На его высказывание резко отреагировал ряд политиков, в том числе те, кого пастор отлучил от своей церкви. «Когда он говорит о том, что педофилия не убивает людей, он показывает то, как он далек от понимания вопроса», — заявила Кэрол Хэган МакЭнти (Carol Hagan McEntee), законодатель из Демократической партии.

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МакЭнти, недавно предложившая продлить срок давности по делам о сексуальном насилии над детьми, напомнила о свидетельствах, которые имели место на слушаниях по ее законопроекту. По ее словам, многие жертвы педофилов покончили с собой, а выжившие «остались без детства».

Она также напомнила, что в детстве посещала школу при этой церкви вместе со своей сестрой, и ее сестра много лет подвергалась сексуальному насилию со стороны работавшего там священника, который на данный момент уже скончался.

В апреле 2019 года католическая Церковь Нью-Йорка опубликовала список из 120 священников, обвиненных в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним или владении детской порнографией.

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