Священник пожаловался на необходимость сообщать о педофилах

Австралийский священнослужитель выступил против рассекречивания исповедей в случае признаний прихожан в педофилии. Об этом пишет The Guardian.

Католический архиепископ из города Перт Тимоти Костелло (Timothy Costelloe) отмечает, что подобные планы властей штата Западная Австралия вызывают большое беспокойство. Он считает, что принуждение духовных лидеров к раскрытию полученной информации противоречит свободе вероисповедания и будет неэффективным.

По его словам, «абсолютная свобода и уверенность в том, что мы можем раскрыть всю глубину нашего позора и скорби перед Богом, чтобы по-человечески ощутить его милость через священника, требуют, чтобы в законе не было возможности самооговора». При этом крайне маловероятно, что люди, которые не раскаялись в насилии над детьми, придут на исповедь после принятия подобного закона, указывает он.

Сейчас в штате подобные правила уже применяются к учителям, врачам, полицейским. В случае неисполнения закона провинившемуся грозит штраф в размере 6 тысяч долларов (4 тысячи долларов США) и вероятный запрет на работу с детьми. В настоящее время правительство планирует расширить действие закона и включить в него духовных лидеров различных религий.

Ранее 24 мая сообщалось, что сотрудники Интерпола спасли 50 детей и задержали девятерых преступников, принадлежавших к международной сети педофилов. Их поймали в Таиланде, Австралии и США.

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