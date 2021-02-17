Священника-стендапера отчитали в церкви за «плохое слово»

Священник, стендапер и актер Ричард Коулс (Richard Coles) рассказал, что старается избегать любых нецензурных и в целом оскорбительных слов в собственных выступлениях. Как сообщает Daily Mirror, такую позицию он объяснил тем, что однажды его отчитали в церкви за «плохое слово».

Артист вспомнил, что в вечернем выступлении на телевидении единожды использовал брань, не став уточнять, о каком слове идет речь. По словам стендапера, на следующее утро он получил от церкви письмо на электронную почту.

Он пояснил, что испытал неприятные эмоции, как только увидел тему сообщения — «Жалоба от Ламбетского дворца». Это место — лондонская резиденция архиепископа Кентерберийского, духовного главы Церкви Англии в Британии и духовного лидера англичан всего мира.

«Я мог лишиться сана, учитывая правила и меры дисциплинарного воздействия со стороны духовенства», — отметил Коулс. Он подчеркнул, что с тех пор стал более осторожен в выборе слов при участии в телепередачах. Однако священник подчеркнул, что из-за этого не стал отказываться от черного юмора в жизни.

В сентябре 2020 года британская радиоведущая «Би-би-си» Фрэнсис Финн сообщила, что после 23 лет работы в журналистке решила стать священницей. Она согласилась, что для многих ее поступок может показаться сюрреалистичным.