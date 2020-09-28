Проработавшая 23 года на радио ведущая стала священницей

Британская радиоведущая Фрэнсис Финн проработала в компании «Би-би-си» более 23 лет, после чего решила стать священницей. Об этом она рассказала в интервью Nottingham Post.

48-летняя британка отметила, что для многих ее поступок может показаться сюрреалистичным. СМИ кажутся людям красочными и гламурными, в то время как церковь они воспринимают серой и скучной. Однако Финн видит ситуацию иначе.

«С тех пор как я начала свой путь веры, я действительно выросла из вечно находящегося в стрессе трудоголика до того, кто теперь просто доволен быть собой, любимый Богом. Я обнаружила, что следовать за Христом — это значит не быть более религиозным, а быть более живым», — рассказала священница. Она надеется, что ее новая роль откроет глаза и другим людям.

Финн готовилась к получению сана более двух лет: она совмещала работу и обучение. В конце концов женщина получила степень магистра богословия. Еще в детстве она ходила в воскресную школу, однако впервые серьезно задумалась о религиозных вопросах в 2009 году, после того как попала в ДТП на мотоцикле.

«Авария дала мне опыт того, насколько реален Бог и как личное общение с ним меняет все. Несмотря на то что мой нос был отрезан забралом шлема, а на лице было много сломанных костей, я пришла в сознание и почувствовала чудесный покой вокруг меня», — вспомнила Финн.

Несмотря на новый сан, радиоведущая пообещала продолжать вести утреннее шоу на «Би-би-си». Однако ее пугает тот факт, что придется вставать в 04:30 утра по воскресеньям — самым напряженным дням для служителей церкви.