Гузеева призналась в нежелании работать на телевидении

Ведущая Первого канала Лариса Гузеева призналась, что никогда в жизни не планировала работать на телевидении. О нежелании участвовать в телепроектах она написала на своей странице в Instagram.

По словам Гузеевой, работа на телеканале стала для нее неожиданностью, потому что она «ленивая» и «не любит быть в системе». Артистка заметила, что в итоге быстро и надолго втянулась в процесс.

«Засосало аж на 13 лет. В одном месте, с одной командой», — отметила ведущая. Она также добавила, что любит всех своих коллег. В конце поста Гузеева пожелала подписчикам «найти своих и стать счастливыми».

Лариса Гузеева прославилась благодаря картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984). С 2001 по 2005 год она работала ведущей ток-шоу о материнстве на телеканале «ТВ Центр», а с 2008 года — ведущей шоу «Давай поженимся!».

Популярность у зрителей ей принес именно проект Первого канала, в котором Гузеева вместе со свахой Розой Сябитовой и астрологом Василисой Володиной помогает найти пару одиноким мужчинам и женщинам. С мая 2020 года Гузеева стала ведущей новой телепередачи на Первом — «На дачу!». Артистка приезжает в загородные дома незвездных семей и старается решить их проблемы. В том числе, она делится своими рецептами по приготовлению блюд.