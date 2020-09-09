Гузеева рассказала о неизбежности кризиса в отношениях и его преодолении

Ведущая Первого канала Лариса Гузеева считает, что кризис в отношениях пары неизбежен, однако его можно и нужно преодолевать. Об этом она рассказала в общении с участниками проекта «На дачу!», выпуск доступен на сайте телеканала.

Артистка пришла на дачный участок к работникам газовой компании Руфине и Алексею, которые живут вместе около 15 лет. В общении с ними Гузеева заявила, что у любой пары неизбежно наступает кризис в отношениях, который нужно вместе преодолеть.

По мнению актрисы, любая новая возлюбленная интереснее давней жены. «Сижу, готовлю, стираю, убираю, мне вечно некогда, да и похожа не пойми на кого. И тут на работе какая-нибудь Люська! Глазки накрашены, вежливая такая. Конечно, он подумает: какая приятная женщина, не то что моя — вечно злая», — объяснила типичную ситуацию актриса.

Гузеева также узнала, что пара познакомилась на работе и что будущий супруг тогда был женат на другой женщине. Руфина заявила, что «никого не уводила» и что ее муж — «не телок, чтобы его уводить». Гузеева засомневалась в словах участницы передачи.

«Я вас умоляю! Все всегда кого-то уводят! Думаете, я никогда никого не уводила? И я уводила», — отметила актриса. По словам ведущей, она тоже уверяла, что так не поступала, но на самом деле все было именно так. «Говорила: "Он что, коза что ли, что я его увела?" Но конечно, это была я! И все для этого делала», — добавила Гузеева.

В августе Гузеева обратилась к хейтерам, которых очень волнует ее возраст, вес и внешний вид. Она заявила, что испытывает к ним сочувствие, и попросила отстать.