Гузеева обратилась к хейтерам и попросила их отстать

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева обратилась к хейтерам. В посте в Instagram она заявила, что испытывает к ним сочувствие, и попросила отстать.

Гузеева назвала критиков «недорогие плохие люди» и отметила, что их очень волнует ее возраст, вес и внешний вид. Ведущая выразила им сочувствие и предположила, что они страдают от недостатка сексуальной активности.

«Ну, ладно молодые ублюдки: сегодня это их вид спорта — рыскать по сетям известных людей и гадить», — написала Гузеева и призвала пожилых подписчиков оглянуться по сторонам, увидеть, сколько в мире красоты и *** [отстать] от нее. «Жизнь проходит, вам ли этого не знать», — резюмировала она. Обращение ведущая сопроводила фотографиями растений.

Ранее Гузеева опровергла слухи о своем появлении на проекте «Дом-2». «Ну нет, конечно. Я что, мыла поела?» — прокомментировала сообщения СМИ ведущая и поблагодарила подписчиков за переживание.

Ведущий реалити-шоу Антон Беккужев связал слухи о приходе Гузеевой с кастингом ведущих проекта. По его словам, «желтые СМИ» приписывали на эту роль не только Гузееву, но и блогера Анастасию Ивлееву.