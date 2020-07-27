Гузеева в отсутствие мужа навестила «любимого»

Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, что в отсутствие мужа навестила в Москве «любимого» — актера Эвклида Кюрдзидиса. Свое общение с артистом она показала в сторис Instagram.

В коротких видео актриса запечатлела визит к мужчине, находясь на балконе квартиры. «Муж в Тверь, жена в дверь. Я в гостях у моего любимого. Слушайте, он сделал у себя прямо Ессентуки. Только один балкон какой. А вид!» — подчеркнула Гузеева.

Она также обратилась к Кюрдзидису, отметив, что он «живет кучеряво», так как все в цветах. На вопрос, ухаживает ли за всем этим кто-то, актер ответил, что есть одна девушка. В ответ Гузеева шуточно пригрозила ему: «Смотри у меня!» и назвала «любимкиным».

С актером Эвклидом Кюрдзидисом Гузееву, по ее словам, связывает дружба. В прошлом она называла его «любимый друг».

Ранее Гузеева назвала картину «Соперницы», в которой сыграла главную роль, «худшим фильмом всех времен». В картине 1985 года выпуска рассказывалась история молодой спортсменки Натальи Озерниковой.